CALCIOMERCATO GENOA FIORENTINA CRISCITO KOUAME / La Fiorentina protagonista degli ultimi giorni del mercato invernale. Il club viola è attivissimo a Milano con il Ds Pradè ed è vicino a chiudere la trattativa con il Genoa per Kouame, con l'attaccante ivoriano presente stamane all'Hotel Melìa per incontrare la dirigenza della Fiorentina.

Nel summit erano presenti anche gli agenti del giocatore e, Ad del club ligure. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Fiorentina, affare Igor: le ultime di CM.IT

Calciomercato Fiorentina, Ad Genoa: "Stiamo lavorando per Criscito"

Con il sodalizio gigliato è in ballo anche il futuro di Criscito, obiettivo per rinforzare la difesa di Iachini. Lo stesso Zarbano, intercettato da Calciomercato.it all'uscita dopo il vertice, si è lasciato scappare un "Ci stiamo lavorando", in riferimento all'operazione per il difensore e capitano dei 'Grifoni'.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Torino, gli scenari sul futuro di Favilli: le ultime di CM.IT