CALCIOMERCATO SERIE A PARAMETRO ZERO MERTENS MATUIDI CALLEJON / Come ogni sessione di trasferimenti che si rispetti, anche il calciomercato invernale della stagione 2019/2020 ha registrato l'arrivo di calciatori importanti nel campionato di Serie A. L'Italia infatti ha aperto le porte a nomi decisamente pesanti, tra i quali spiccano quelli di Ibrahimovic e Eriksen, approdati rispettivamente a Milan e Inter. Nonostante i diversi movimenti registratisi, sono molti i calciatori che giocheranno gli ultimi sei mesi di contratto prima di accasarsi altrove a parametro zero. Da Mertens a Matuidi, ecco tutti i giocatori in scadenza della Serie A che infiammeranno il prossimo mercato estivo.

Il prossimo 30 giugno sarà una data importante per un folto numero di calciatori della Serie A, i quali vedranno scadere i propri accordi con le loro attuali società. Tra i nomi più importanti che terranno banco nei mesi estivi ci sarà sicuramente quello di Dries Mertens, poco presente nell'attuale stagione anche a causa di una non perfetta tenuta fisica. Un altro profilo da monitorare sarà poi quello di Callejon, rimasto alla corte di Gattuso nonostante il contratto in scadenza.

Una situazione leggermente diversa è quella legata a, il quale si sta progressivamente ritagliando uno spazio importante nello scacchiere di. Per il francese, che potrebbe anche rinnovare, questi ultimi sei mesi di contratto saranno sicuramente bollenti.

Calciomercato Serie A, calciatori in scadenza di contratto: la lista completa

Mertens (Napoli), Callejon (Napoli), Matuidi (Juventus), Bonaventura (Milan), Ilicic (Atalanta), Palomino (Atalanta), Chiellini (Juventus), Cataldi (Lazio), Ashley Young* (Inter), Ibrahimovic (Milan)*, De Silvestri (Torino), Lulic (Lazio), Biglia (Lazio), Bertolacci (Sampdoria), Krejci (Bologna), Parolo (Lazio), Parigini (Torino), Birsa (Cagliari), Caceres (Fiorentina), Borja Valero (Inter), Klavan (Cagliari), Donati (Lecce), Behrami (Genoa), Buffon (Juventus), Calderoni (Lecce), Dzemaili (Bologna), Cacciatore (Cagliari), Veloso (Verona), Cigarini (Cagliari), Padelli (Inter), Danilo (Bologna), Cionek (Spal), Pinsoglio (Juventus), Barreto (Sampdoria), Kishna (Lazio), Valdifiori (Spal), Palacio (Bologna), Pandev (Genoa), Felipe (Spal), Pazzini (Verona), Floccari (Spal), Gastaldello (Brescia), Thereau (Fiorentina), Rovini (Udinese). Armini (Lazio), Vargic (Lazio), Da Costa (Bologna), Marchetti (Genoa), Ujkani (Torino), Rafael (Cagliari), Perisan (Udinese), Falcone (Sampdoria), Fontanesi (Sassuolo), Pegolo (Sassuolo), Sarr (Bologna), Berni (Inter), Thiam (Spal), Chironi (Lecce).

*E' presente un'opzione per il prolungamento contrattuale di una stagione.