CALCIOMERCATO MILAN AGENTE CAPANNI / A Casa Milan si lavora anche ad operazioni minori. Alla sede del club rossonero è arrivato Andrea Pastorello, agente di Gabriele Capanni.

Il calciatore classe 2000 di proprietà del Milan è in prestito al Novara ma potrebbe cambiare maglia in queste ore per giocare con maggiore continuità.