SONDAGGIO CM.IT - Milan: tre cessioni, zero rimpianti!

SONDAGGIO MILAN PIATEK SUSO RODRIGUEZ - Il Milan è tra i club più attivi in queste ultime ore di calciomercato, sia in entrata che soprattutto in uscita.

hanno perfezionato le cessioni di tre giocatori che erano punti fermi dello scacchiere dilo scorso anno ma che in questa stagione connon trovavano spazio. Tre addii che non verranno affatti rimpianti: la maggioranza relativa (44%) dei follower della paginadi Calciomercato.it nessuna delle tre operazioni è stata sbagliata. Per il 39% dei votanti non si doveva cedere, mentre per il 12% andava tenuto. Soltanto il restante 5% è dispiaciuto per l'addio di