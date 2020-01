Calciomercato Juventus, futuro Emre Can: annuncio dal Borussia Dortmund

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN BORUSSIA DORTMUND ZORC / Il futuro di Emre Can sembra sempre più lontano dalla Juventus. Il Borussia Dortmund starebbe infatti lavorando in queste ore per portarlo in Germania con buona pace di un Sarri che non lo ha comunque mai davvero troppo considerato nel corso di questa stagione.

L'ex Liverpool è stato messo fuori dalla lista Champions ad inizio anno incrinando definitivamente un rapporto che potrebbe interrompersi a breve. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, Zorc su Emre Can: l'annuncio del Borussia Dortmund

Emre Can al Borussia Dortmund potrebbe dunque essere la cessione di lusso delle ultime ore di calciomercato. Non ne fa mistero neanche ui ha parlato in conferenza stampa il ds dei tedeschi, Michael Zorc che in conferenza stampa ha ammesso candidamente: "Conosciamo bene il calciatore, non è un segreto che stiamo trattando per lui e ce ne stiamo occupando. Però non è ancora stata presa una decisione definitiva: un paio di trasferimenti possono ancora avvenire domani. Ma possono anche non avvenire".

