CALCIOMERCATO NAPOLI BOGA AGENTE SASSUOLO / Presente e soprattutto futuro per il Napoli che pensa anche alla prossima stagione come testimonia l'acquisto di Rrahmani e quello ormai in procinto di essere ufficializzato di Petagna. Agli azzurri è stato inoltre accostato anche Jeremie Boga del Sassuolo. Proprio sulla suggestione partenopea ha speso due parole l'agente del ragazzo ai microfoni di ‘Punto Nuovo Sport Show’: "Non so se ci sono stati contatti tra Sassuolo e Napoli e siamo fermi sulla posizione del Sassuolo che ci ha comunicato di non volerlo vendere in questa sessione di mercato, per cui dobbiamo aspettare in estate. A quando risalgono gli ultimi contatti con Giuntoli? Prima della finestra del mercato di gennaio. Non posso aggiungere molto, dipenderà molto da quello che vuole fare il Sassuolo e cosa vorranno fare le due società. Ne parleremo direttamente quando il Sassuolo ed il Napoli troveranno un accordo, nella mia testa, al momento non escludo nessuna possibilità. CLICCA QUI!

