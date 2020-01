Calciomercato Torino, gli scenari sul futuro di Favilli: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO GENOA FAVILLI TORINO - C'è Andrea Favilli nei pensieri del Torino. La Spal lascia campo libero ai granata, in cerca di una punta in caso di partenza di Zaza in queste ultime battute del calciomercato invernale.

Calciomercato Torino, c'è Favilli se parte Zaza

Come raccolto da Calciomercato.it , il sodalizio estense non proverà l'assalto alla punta classe '97 in forza al Genoa, dopo la cessione al Napoli (a partire dalla prossima stagione) di

Il Toro ha effettuato invece dei sondaggi con l'entourage dell'ex Juve e il Genoa, senza al momento approfondire però i discorsi con il club di Preziosi. I liguri aprirebbero alla cessione per una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro, con Favilli che veste attualmente la maglia rossoblu in prestito con diritto riscatto obbligatorio dalla Juventus.