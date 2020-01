Calciomercato, Giroud finalmente in Serie A | Arriva con lo scambio

CALCIOMERCATO GIROUD CHELSEA - Richiesto a più riprese da Conte come vice Lukaku all'Inter, corteggiato dal Milan e accostato anche alla Juventus, prima del tentativo in extremis della Lazio, che pare ancora in vantaggio... Olivier Giroud ha sfiorato l'Italia a più riprese in questa sessione invernale di calciomercato, ma finora nessun trasferimento si è concretizzato nonostante il Chelsea sia ben disposto a cederlo visto che il manager Lampard ha deciso di non puntare su di lui.

A poco più di 24 ore dal gong finale, il suo futuro sembrerebbe essere ancora in Premier League, con ilche potrebbe essere il terzo club londinese della sua carriera.

Ma attenzione ai colpi di coda. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico 'Daily Mirror', infatti, il Chelsea avrebbe messo in stand-by la trattativa con gli 'Spurs'. Prima di cedere Giroud, considerato l'infortunio di Abraham, i 'Blues' hanno bisogno di un altro attaccante. Per questo avrebbero bussato alle porte del Napoli: l'idea è quello di uno scambio con il belga Dries Mertens, magari con un conguaglio economico in favore dei partenopei. Un affare che, tuttavia, potrebbe andare in porto soltanto qualora gli azzurri dovessero prima cedere Llorente. Il tempo stringe.

