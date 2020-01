CALCIOMERCATO FIORENTINA SPAL IGOR / Fiorentina scatenata sul mercato. In attesa della firma di Kouame, la dirigenza viola è al lavoro per chiudere l'affare Ambrabat con il Verona e il colpo Igor dalla SPAL. Secondo quanto raccolto dalla redazione di 'Calciomercato.it', per l'esterno brasiliano classe 1998 c'è accordo di massima tra Fiorentina e Spal intorno ai 7 milioni più il 20% sulla futura rivendita. La trattativa però non è ancora da ritenersi chiusa totalmente.

La Fiorentina infatti in queste ore deve risolvere dei dettagli contrattuali con giocatore. Tutte le news di calciomercato e non solo:

