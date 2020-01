CALCIOMERCATO ROMA PEREZ / Al margine dell'annuncio ufficiale del suo passaggio alla Roma, Carles Perez ha rilasciato anche le sue prime parole da nuovo giocatore giallorosso: “So che lascio una società molto importante come il Barcellona, ma arrivo in un club altrettanto importante come la Roma.

Sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con in compagni”. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Le parole del Ceo Guido Fienga: '“Siamo davvero soddisfatti per l’arrivo di Perez a Roma. Carles si è formato in uno dei settori giovanili migliori d’Europa e ha giocato finora in una squadra ricca di talenti come il Barcellona. Ci auguriamo possa ritagliarsi da subito un ruolo di rilievo nella nostra rosa”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

UFFICIALE - Roma, ecco Villar: svelate le cifre dell'affare

DIRETTA Calciomercato, gli ultimi affari: Roma scatenata