CALCIOMERCATO MILAN VINA SAELEMAEKERS / Priorità al terzino. Il Milan in queste ultime ore di calciomercato è chiamato a sostituire Ricardo Rodriguez, volato questa mattina ad Eindhoven. Il nome sempre più caldo è quello di Vina: contatti continui con il Nacional per trovare la giusta quadra. Si lavora ad un prestito con diritto di riscatto (obbligo a determinate condizioni) per una cifra totale di circa 8 milioni di euro. Il tempo stringe e se non dovesse essere trovato l’accordo, Maldini e Boban sono pronti a riportare a casa Laxalt, oggi in prestito al Torino.

Resta uno spiraglio aperto anche per quanto riguarda l’esterno: telefono caldo sull’asse Milano-Bruxelles per Saelemaekers. L’Anderlecht è pronto a lasciarlo andare ma anche in questo caso serve una cifra vicina ai 7/8 milioni di euro. Quasi da escludere invece l’arrivo di un nuovo attaccante dopo l’addio di Piatek.

Martin Sartorio - Daniele Trecca

