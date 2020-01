CALCIOMERCATO ROMA PEREZ / Ora è ufficiale: Carles Perez è un nuovo giocatore della Roma.

L'annuncio della dirigenza giallorossa, apparso sul sito ufficiale del club, svela anche la modalità e le cifre dell'affare con il. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Ecco il comunicato: ''L’esterno spagnolo arriva dal Barcellona a titolo temporaneo, a fronte di un corrispettivo pari a un milione di euro. L’accordo prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 11 milioni di euro condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive e il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto che, nel caso in cui si verifichino le condizioni per l’obbligo di acquisto a titolo definitivo, sarà valido fino al 30 giugno 2024".

