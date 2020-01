Milan, il saluto dai due volti di Suso: "Non avete idea di cosa sto provando"

MILAN SUSO SIVIGLIA/ Con un video apparso sul suo profilo Instagram, Jesus Suso, attaccante passato dal Milan al Siviglia, ha voluto salutare così il mondo rossonero: "E' stata una notte complicatissima, la mia ultima a Milano e sono confuso. Me ne vado in punta di piedi come sono arrivato, non ho mai fatto promesse o proclami esagerati, ma ho sempre amato la maglia del Milan e negli anni bui ed in quelli meno bui, ci ho sempre messo la faccia e le gambe e il cuore. A volte ce l'ho fatta, altre volte no, ma ho fatto sempre tutto con onestà, affetto ed attaccamento. Sono diventato uomo con voi, ho conquistato la nazionale grazie a voi. Mi mancherà Milano, i miei compagni, amici e dirigenti".

Un saluto destinato a tutti, tranne che a Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan e con il quale il rapporto non è mai decollato.

Suso ha poi proseguito: "Mi mancherà soprattutto la maglia rossonera, sempre amata e rispettata. Ho preteso sempre il massimo da me stesso e vado via a testa alta, adesso non tocca più a me e non dimenticherò mai nulla, le cose belle e quelle meno belle. Abbiamo passato anni particolari, tante proprietà, diversi dirigenti, numerosi allenatori e oggi sono qui. Non avete idea di ciò che provo in questo momento, non sono stato mai bravo, e non lo sarò neanche questa volta a raccontarvi le mie emozioni, ma credetemi mi mancherete e resterò sempre un vostro tifoso".