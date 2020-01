DIRETTA CALCIOMERCATO INVERNALE INTER ROMA JUVENTUS MILAN NAPOLI/ Ultime ore di questa eccitante finestra di calciomercato invernale. Colpi da urlo in Serie A in questo mese, da Zlatan Ibrahimovic, approdato al Milan dopo l'esperienza negli USA, a Christian Eriksen che ha scelto l'Inter dopo la crescita al Tottenham. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

12.30 - UFFICIALE: Non solo Villar, la Roma ufficializza anche l'arrivo di Carles Perez, promettente esterno cresciuto nel Barcellona.

12.20 - ULTIME CM.IT -Kumbulla, calciatore del Verona, avrebbe al momento congelato l'offerta del Napoli.

Gli azzurri erano infatti pronti ad ultimare il trasferimento del promettente centrale.

12.10 - Con una story sul suo account Instagram, Iturbe, ex attaccante di Roma e Verona, ha praticamente annunciato il suo ritorno in Italia. Su di lui c'è infatti il Genoa di Davide Nicola.

11.50 - UFFICIALE: Berisha saluta Roma e la Lazio e si trasferisce al Fortuna Dusseldorf

11.40 - Anche la Sampdoria sorride nell'affare Bruno Fernandes-Manchester United. I blucerchiati hanno infatti ottenuto sei milioni di euro dal passaggio del portoghese dallo Sporting CP ai Red Devils.

11.00 - UFFICIALE: La Roma rende noto l'arrivo di Gonzalo Villar, giovane prospetto spagnolo classe 1998

09.45 - FOTO CM.IT:Petagna arriva a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Napoli. Il giocatore della SPAL si trasferirà in azzurro in estate.