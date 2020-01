DIRETTA CALCIOMERCATO INVERNALE INTER ROMA JUVENTUS MILAN NAPOLI/ Ultime ore di questa eccitante finestra di calciomercato invernale. Colpi da urlo in Serie A in questo mese, da Zlatan Ibrahimovic, approdato al Milan dopo l'esperienza negli USA, a Christian Eriksen che ha scelto l'Inter dopo la crescita al Tottenham. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

15.45 | Ancora dallo Sheraton. Massara: "Chiuso il mercato del Milan? Domani..."

15.40 | Carli, Ds del Cagliari, presente all'Hotel Sheraton ha ammesso: "Nandez non è mai stato un caso, sta bene, non c'è nulla. Pereiro? E' un bel profilo."

15.30 | VIDEO CM.IT - Allo Sheraton ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it, Petrachi ha detto: "Le occasioni le valuteremo, finché il mercato non è chiuso non si può mai dire nulla".

15.20 | Sorpresa nell'attacco dell'Inter. Secondo 'Sky Sport' potrebbe tornare Goran Pandev.

15.15 | ULTIME CM.IT - La Fiorentina è attivissima a Milano con il Ds Pradè ed è vicino a chiudere la trattativa con il Genoa per Kouame, con l'attaccante ivoriano presente stamane all'Hotel Melìa per incontrare la dirigenza della viola.

14.50 | ULTIME CM.IT - A Casa Milan si lavora anche ad operazioni minori. Alla sede del club rossonero è arrivato Andrea Pastorello, agente di Gabriele Capanni.

14.40 | Contatti intensi per Emre Can al Borussia Dortmund.

In conferenza stampa il ds Zorc è stato chiaro: "Conosciamo bene il calciatore, non è un segreto che stiamo trattando per lui".

14.20 | L'agente di Boga ha parlato di un eventuale futuro a Napoli escludendo l'addio a gennaio al Sassuolo.

14.00 | ULTIME CM.IT - Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, adesso sarebbe balzata in pole la Lazio per Giroud, la quale ha già trovato l'accordo con l'esperto centravanti francese.

13.50 | Non sono da escludere ultimi colpi di scena sul gong del calciomercato sul fronte Emre Can: il Borussia Dormtund cercherà in queste ultime ore di portarlo in Germania, la Juventus rimane in attesa di novità

13.45 | ULTIME CM.IT - C'è Andrea Favilli nei pensieri del Torino: il giovane attaccante del Genoa piace al club granata, Spal fuori dai giochi

13.40 | In Inghilterra sono sicuri: il Chelsea per Mertens è disposto a mettere sul piatto anche Giroud, nel mirino della Lazio dopo essere stato sedotto e abbandonato dall'Inter (I DETTAGLI)

13.25 | ULTIME CM.IT - Fiorentina ad un passo da Igor: accordo di massima trovato con la SPAL ma manca ancora l'intesa finale con l'esterno brasiliano

13.10 |ULTIME CM.IT - Valutazioni in casa Milan dopo gli addii di Suso, Piatek e Rodriguez: le ultime sulle trattative in entrata del mercato rossonero

12.30 - UFFICIALE: Non solo Villar, la Roma ufficializza anche l'arrivo di Carles Perez, promettente esterno cresciuto nel Barcellona.

12.20 - ULTIME CM.IT -Kumbulla, calciatore del Verona, avrebbe al momento congelato l'offerta del Napoli. Gli azzurri erano infatti pronti ad ultimare il trasferimento del promettente centrale.

12.10 - Con una story sul suo account Instagram, Iturbe, ex attaccante di Roma e Verona, ha praticamente annunciato il suo ritorno in Italia. Su di lui c'è infatti il Genoa di Davide Nicola.

11.50 - UFFICIALE: Berisha saluta Roma e la Lazio e si trasferisce al Fortuna Dusseldorf

11.40 - Anche la Sampdoria sorride nell'affare Bruno Fernandes-Manchester United. I blucerchiati hanno infatti ottenuto sei milioni di euro dal passaggio del portoghese dallo Sporting CP ai Red Devils.

11.00 - UFFICIALE: La Roma rende noto l'arrivo di Gonzalo Villar, giovane prospetto spagnolo classe 1998

09.45 - FOTO CM.IT:Petagna arriva a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Napoli. Il giocatore della SPAL si trasferirà in azzurro in estate.