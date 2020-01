DIRETTA CALCIOMERCATO INVERNALE INTER ROMA JUVENTUS MILAN NAPOLI/ Ultime ore di questa eccitante finestra di calciomercato invernale. Colpi da urlo in Serie A in questo mese, da Zlatan Ibrahimovic, approdato al Milan dopo l'esperienza negli USA, a Christian Eriksen che ha scelto l'Inter dopo la crescita al Tottenham. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

18.59 | Secondo le informazioni di Calciomercato.it il Milan ha messo le mani sul giovane esterno dell'Anderlecht Saelemaekers. Affare in prestito con diritto di riscatto, un mezzo obbligo visto che per il prestito i rossoneri verseranno 3,5 milioni nelle casse del club belga.

18.26 | Igor è della Fiorentina. Dopo l'accordo con la Spal, i viola hanno raggiunto un'intesa anche con l'entourage del brasiliano.

18.25 | UFFICIALE: Piatek è un nuovo giocatore dell'Herta Berlino! Affare da 27 milioni.

17.20 | Petagna ha appena firmato il nuovo contratto con il Napoli. L'attaccante resterà alla Spal fino al prossimo giugno. Ecco cifre e dettagli.

16.40 | Marotta e Ausilio lasciano l'Hotel Sheraton, senza rilasciare dichiarazioni

16.20 | ULTIME CM.IT - La Fiorentina si avvicina a Duncan: trattativa col Sassuolo

15.45 | Ancora dallo Sheraton. Massara: "Chiuso il mercato del Milan? Domani..."

15.40 | Carli, Ds del Cagliari, presente all'Hotel Sheraton ha ammesso: "Nandez non è mai stato un caso, sta bene, non c'è nulla. Pereiro? E' un bel profilo."

15.30 | VIDEO CM.IT - Allo Sheraton ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it, Petrachi ha detto: "Le occasioni le valuteremo, finché il mercato non è chiuso non si può mai dire nulla".

15.20 | Sorpresa nell'attacco dell'Inter. Secondo 'Sky Sport' potrebbe tornare Goran Pandev.

15.15 | ULTIME CM.IT - La Fiorentina è attivissima a Milano con il Ds Pradè ed è vicino a chiudere la trattativa con il Genoa per Kouame, con l'attaccante ivoriano presente stamane all'Hotel Melìa per incontrare la dirigenza della viola.

14.50 | ULTIME CM.IT - A Casa Milan si lavora anche ad operazioni minori.

14.40 | Contatti intensi per Emre Can al Borussia Dortmund. In conferenza stampa il ds Zorc è stato chiaro: "Conosciamo bene il calciatore, non è un segreto che stiamo trattando per lui".

14.20 | L'agente di Boga ha parlato di un eventuale futuro a Napoli escludendo l'addio a gennaio al Sassuolo.

14.00 | ULTIME CM.IT - Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, adesso sarebbe balzata in pole la Lazio per Giroud, la quale ha già trovato l'accordo con l'esperto centravanti francese.

13.50 | Non sono da escludere ultimi colpi di scena sul gong del calciomercato sul fronte Emre Can: il Borussia Dormtund cercherà in queste ultime ore di portarlo in Germania, la Juventus rimane in attesa di novità

13.45 | ULTIME CM.IT - C'è Andrea Favilli nei pensieri del Torino: il giovane attaccante del Genoa piace al club granata, Spal fuori dai giochi

13.40 | In Inghilterra sono sicuri: il Chelsea per Mertens è disposto a mettere sul piatto anche Giroud, nel mirino della Lazio dopo essere stato sedotto e abbandonato dall'Inter (I DETTAGLI)

13.25 | ULTIME CM.IT - Fiorentina ad un passo da Igor: accordo di massima trovato con la SPAL ma manca ancora l'intesa finale con l'esterno brasiliano

13.10 |ULTIME CM.IT - Valutazioni in casa Milan dopo gli addii di Suso, Piatek e Rodriguez: le ultime sulle trattative in entrata del mercato rossonero

12.30 - UFFICIALE: Non solo Villar, la Roma ufficializza anche l'arrivo di Carles Perez, promettente esterno cresciuto nel Barcellona.

12.20 - ULTIME CM.IT -Kumbulla, calciatore del Verona, avrebbe al momento congelato l'offerta del Napoli. Gli azzurri erano infatti pronti ad ultimare il trasferimento del promettente centrale.

12.10 - Con una story sul suo account Instagram, Iturbe, ex attaccante di Roma e Verona, ha praticamente annunciato il suo ritorno in Italia. Su di lui c'è infatti il Genoa di Davide Nicola.

11.50 - UFFICIALE: Berisha saluta Roma e la Lazio e si trasferisce al Fortuna Dusseldorf

11.40 - Anche la Sampdoria sorride nell'affare Bruno Fernandes-Manchester United. I blucerchiati hanno infatti ottenuto sei milioni di euro dal passaggio del portoghese dallo Sporting CP ai Red Devils.

11.00 - UFFICIALE: La Roma rende noto l'arrivo di Gonzalo Villar, giovane prospetto spagnolo classe 1998

09.45 - FOTO CM.IT:Petagna arriva a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Napoli. Il giocatore della SPAL si trasferirà in azzurro in estate.