CALCIOMERCATO ROMA VILLAR / Ora è ufficiale: la Roma, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunicato l'acquisto di Gonzalo Villar dall'Elche. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco il comunicato del club giallorosso: ''Il centrocampista arriva a titolo definitivo dall’Elche Club de Fútbol, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 4 milioni di euro e variabile, pari a 1 milione di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024".

Le prime parole di Villar: “Arrivo in un grande Club e non potrei essere più felice. Per me è una bella sfida, non vedo l’ora di dimostrare le mie qualità”.

