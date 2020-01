CALCIOMERCATO MILAN JANUZAJ SAELEMAEKERS/ Il Milan di Stefano Pioli è stato uno dei club più attivi in questa finestra invernale di calciomercato. I rossoneri, oltre ad aver accolto il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, hanno portato a Milano giocatori d'esperienza e caratura internazionale come Simon Kjaer ed Asmir Begovic.

Nella giornata di ieri inoltre, è stato ufficializzato l'addio di Jesus Suso, esterno spagnolo passato al Siviglia di Monchi. Maldini e Boban, secondo il 'Corriere dello Sport', sarebbero al lavoro per cercare di trovare un esterno per Pioli. Due erano i nomi più caldi: Januzaj, accostato anche alla Roma, e Saelemaekers. Il primo parrebbe irrealizzabile, mentre per il secondo mancherebbe ancora unità d'intenti per l'affondo.