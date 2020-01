CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER GENNAIO / Il coutdown è partito, il tempo scorre veloce e il calciomercato invernale 2020 sta per volgere al termine: domani sera alle ore 20 suonerà il gong che metterà fine a trattative ed affare. Ultime ore utili quindi per rinforzare le rose delle venti compagini di Serie A in questa sessione invernale della campagna trasferimenti che ha visto come protagonista assoluta l'Inter: i nerazzurri soprattutto con il colpo Eriksen hanno provato ad avvicinarsi alla Juventus, che ha pensato alla prossima stagione con Kulusevski; movimenti importanti anche per il Napoli che tra presente e futuro ha chiuso cinque acquisti, in attesa della rivoluzione estiva che potrà vedere molti azzurri salutare, e per il Milan, con Zlatan Ibrahimovic che ha cambiato la squadra di Pioli. Ultimi giorni di gran fermento anche alla Roma con il prestito di Florenzi al Valencia e gli arrivi di Carles Perez e Villar da ufficializzare e quello già formalizzato di Ibanez. Ma c'è ancora tempo per provare a chiudere altre operazioni per tutte le società: allora Calciomercato.it vi offre il punto sui possibili colpi last minute delle big di Serie A, dall'Inter alla Juventus, passando per Napoli e Milan, con uno sguardo anche alle altre formazioni del massimo campionato. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Inter e Juventus, Giroud o Llorente e Rakitic: possibile sorpresa finale

Non dovrebbero esserci altri movimenti da parte dell'Inter che ha già calato il suo tris: Young, Moses e Eriksen sono i calciatori portati alla corte di Conte che forse si aspettava qualcosa in più. Il riferimento è soprattutto ad un attaccante in grado di far rifiatare Lukaku, soprattutto ora che inizierà anche la partecipazione all'Europa League: a lungo trattato dai nerazzurri, Giroud sembra essere ormai lontano da Milano con il Tottenham in prima fila per acquistarlo, considerato l'infortunio di Kane. Marotta ha chiarito che non sono previsti ulteriori acquisti ma chissà che non possa esserci una sorpresa finale, magari quel Llorente che il Napoli non ha voluto cedere, considerato l'assenza prolungata di Mertens e la particolare condizione contrattuale del belga.

Spiraglio finale perché Conte apprezzerebbe un ultimo sforzo della società per l'attacco e nella conferenza stampa post Inter-Fiorentina lo ha fatto capire

Lavora alle uscite invece la Juventus: Paratici deve fare i conti con il 'caso' Emre Can, ormai fuori dal progetto di Sarri e per il quale esistono trattative con diverse società: in prima fila c'è il Borussia Dortmund, ma i bianconeri hanno provato anche ad imbastire uno scambio con Rakitic ricevendo una risposta negativa da parte del Barcellona. Si lavorerà fino al gong per trovare una soluzione gradita a tutte le parti e non sono escluse sorprese.

Calciomercato Milan, due rinforzi per Pioli. Napoli, muro per Mertens

Si muoverà nelle ultime ore di mercato anche il Milan: i rossoneri hanno definito una tripla cessione con Suso ufficialmente del Siviglia, Rodriguez al Psv Eindhoven e Piatek all'Hertha Berlino a titolo definitivo. Ora Boban e Maldini dovranno però garantire a Pioli almeno due ricambi: si cerca un esterno offensivo che possa rimpiazzare lo spagnolo e un terzino di 'scorta' dietro Theo Rodriguez. I nomi sono quelli di Saelemaekers per l'attacco e Vina per la difesa. Tra i protagonisti del mercato anche il Napoli con il tris di acquisti per il presente (Demme, Lobotka e Politano) e la coppia per la prossima stagione (Rahmani e Petagna). Occhio però alle uscite: Younes è destinato ad andare via, per Ghoulam non ci sono offerte valide, mentre Mertens (in scadenza a giugno) è corteggiato dal Chelsea. Difficile che i partenopei lascino partire il belga ma la situazione è da tenere d'occhio. Così come il Barcellona tiene d'occhio Berardi, tra i possibili candidati per un colpo last minute dei blaugrana, alla ricerca di forze nuove in attacco per l'infortunio di Suarez. Il Sassuolo lo ritiene incedibile ma se dai sondaggi si dovesse passare a qualcosa di più concreto, per l'attaccante resistere sarebbe difficile. Di tempo però ce c'è poco: il countdown è partito, il gong sta per suonare, quale sarà l'ultimo colpo del calciomercato di gennaio 2020?

