CALCIOMERCATO LAZIO LAINEZ / Nonostante le parole del Ds Igli che ha dichiarato praticamente chiuso il calciomercato della Lazio, la società biancoceleste si sta muovendo con grande attenzione a livello internazionale e dopo le voci sul tentativo per un nuovo attaccante, da Olivier Giroud a Ibisevic, dalla Spagna spunta un'altra ipotesi.

A riportarlo è il quotidiano 'Estadio Deportivo', vicino alle vicende dei club di Siviglia, secondo il quale la dirigenza biancoceleste sarebbe tornata a bussare alle porte del Betis formulando un'offerta di prestito con obbligo di riscatto da complessivi 14 milioni di euro per assicurarsi Diego Lainez, esterno offensivo classe 2000 arrivato in Andalusia un anno fa dal ClubAmerica. Un solo gol ed un assist in 13 presenze tra Copa del Rey e Liga, fin qui, per il gioiellino messicano che però sarebbe stato blindato in questa finestra di mercato. Assalto rimandato.