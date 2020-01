CALCIOMERCATO MILAN RICARDO RODRIGUEZ ULTIME / Non solo Suso e Piatek. In attesa di capire cosa succederà con Lucas Paqueta, il Milan completa un'altra operazione in uscita con Ricardo Rodriguez che dopo gli stop con Fenerbahce e Napoli è pronto a ripartire dal Psv Eindhoven. Prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di circa 6 milioni di euro, ieri su Calciomercato.it vi avevamo preannunciato la fumata bianca, oggi è la giornata della formalizzazione dell'affare.

Questa mattina come raccolto da Calciomercato.it l'esterno svizzero è partito di buon mattino da Linate con un volo di linea per Eindhoven.

Calciomercato Milan, il punto sul dopo Ricardo Rodriguez

Nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito che precedono la firma e gli annunci. Nel frattempo il Milan si concentra sulla ricerca del sostituto che dovrà andare a coprire le spalle al titolare Theo

Il nome caldo in casa rossonera per la sostituzione dello svizzero rimane quello di Antonee Robinson, statunitense classe '97 di proprietà del Wigan. Operazione impostabile sul prestito con diritto di riscatto da circa 12 milioni di euro. Nelle ultime ore però ha ripreso quota l'idea che porta al ritorno a Milano di Diego Laxalt, l'uruguaiano attualmente in prestito al Torino che piace anche allo Spartak Mosca. Anche se il nome che alla fine potrebbe spuntarla è quello di Matias Vina, uruguaiano del Nacional: secondo 'La Gazzetta dello Sport' Gazidis avrebbe dato l'ok all'affondo con un'offerta da 1,4 milioni di euro per il prestito più diritto di riscatto a quota 7.