CALCIOMERCATO SASSUOLO BERARDI BARCELLONA / Sta succedendo un po' di tutto a Barcellona dove a meno di due giorni dalla chiusura del calciomercato invernale i dirigenti blaugrana sono alla disperata ricerca di un nuovo attaccante da mettere a disposizione del tecnico Quique Setién.

Sfumati anchedeldell', nella giornata di ieri è improvvisamente spuntata la candidatura di Domenico Berardi del Sassuolo , club con cui la società catalana vanta un ottimo feeling che un anno fa ha portato allo sbarco al 'Camp Nou' di Kevin-Prince, ma non sono mancati anche affari in direzione opposta. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Da casa Sassuolo, però, questa volta arriva una netta chiusura. Soprattutto a così poche ore dalla fine del mercato. Intercettato da 'La Gazzetta dello Sport', l'amministrato delegato neroverde Giovanni Carnevali ha infatti tagliato corto: "Berardi non è in vendita".