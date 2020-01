CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER PSG ICARDI / Mauro Icardi alla Juventus. La telenovela è pronta a ripartire. Con il calciomercato di gennaio vicino alla chiusura, in casa bianconera si progetta la campagna acquisti della prossima estate, quando potrebbe tornare di moda il nome dell'argentino, artefice di buone prestazioni al PSG, come dimostrano le 17 reti e i 4 assist in 24 presenze totali. I francesi protrebbero riscattarlo dall'Inter a fine stagione, ma l'opzione Juventus resta ancora molto valida: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, colpo Icardi dal PSG: le ultime

Nei recenti contatti tra Paratici e Leonardo per lo scambio De Sciglio-Kurzawa, riporta 'Tuttosport', sarebbero spuntati altri nomi, tra i quali quello di Icardi: la Juve si sarebbe informata sulla situazione del bomber argentino, per il quale non è stata presentata ancora alcuna offerta. I francesi sarebbero propensi ad acquistarlo dai nerazzurri per i 70 milioni di euro pattuiti, ma non sono ancora certi che la famiglia del giocatore, rimasta a Milano quest'anno, sia favorevole alla permanenza a Parigi. Così, in attesa di sviluppi, i bianconeri continuano a monitorare la situazione. In Francia, del resto, già avrebbero ipotizzato una rosa di nomi (Dybala e Pjanic su tutti) gradita al PSG. La telenovela Icardi è tornata: importanti novità si attendono nelle prossime puntate.

