JUVENTUS FIORENTINA CASTROVILLI / La Fiorentina esce di scena dalla Coppa Italia per mano dell'Inter e si proietta subito alla trasferta di domenica all''Allianz Stadium' contro la capolista Juventus.

Match che non vedrà tra i protagonisti Gaetano, che non ha ancora recuperato al meglio dopo lo scontro di gioco con il Genoa di sabato scorso, che lo aveva costretto al ricovero in ospedale.

Fiorentina, Iachini su Castrovilli: "Non ci sarà contro la Juventus"

A confermarlo è direttamente Giuseppe Iachini al termine della sfida contro l'Inter: "A Torino non ci sarà sicuramente. Il percorso ha degli step obbligatori: non si può anticipare il rientro", le parole in zona mista dell'allenatore viola. Una grave assenza certamente per la Fiorentina visto l'ottimo momento di forma che stava attraversando il giovane talento, rivelazione della stagione in corso e finito sul taccuino di tutte le big per il prossimo mercato estivo. Oltre a Castrovilli, Iachini dovrà fare a meno in difesa anche degli squalificati Milenkovic e Caceres.

