CALCIOMERCATO INTER MAROTTA / L'Inter passa il turno in Coppa Italia a spese della Fiorentina e resta in corsa su tre fronti nella stagione in corso.

Malgrado il gran numero di impegni che attende la formazione di Antonio, la dirigenza di Viale della Liberazione non sembra orientata ad effettuare altre operazioni in entrata dopo gli ingaggi di Young, Moses e soprattutto. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Inter, Marotta e Conte ribadiscono: nessun colpo in attacco

Niente rinforzo quindi in attacco, con Conte che punterà sul baby Esposito oltre a Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez. Lo ha ribadito nelle scorse ore anche l'Ad Beppe Marotta, oltre allo stesso allenatore salentino nel post-gara: "Non mi aspetto altro", la risposta laconica dell'ex Ct della Nazionale alle domande in conferenza stampa. Conte ha lasciato piuttosto velocemente lo stadio dopo le interviste, al contrario di Marotta che si è intrattenuto brevemente con i giornalisti presenti in zona mista. Il dirigente nerazzurro ha sorriso alla domanda sulla necessità di completare il reparto offensivo con un nuovo elemento, allontanando una possibile mossa a sorpresa nelle ultime battute del mercato invernale. Niente Llorente o Giroud quindi, con il francese finito adesso nei radar della Lazio.

Calciomercato Inter, Marotta: "Altri colpi? Vi spiego"