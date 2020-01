INTER FIORENTINA BENASSI / Fiorentina fuori dalla Coppa Italia. Marco Benassi ha commentato la sconfitta di stasera contro l'Inter in zona mista: "C'è rammarico per come è finita. Abbiamo avuto una grande occasione per il 2-1 e la partita poteva andare diversamente.

Però usciamo con buone sensazioni da questa gara, è stata una prova positiva e ordinata da parte nostra. Dobbiamo migliorare ed alzare il livello della concentrazione. Con Iachini stiamo lavorando tanto e i risultati si vedono. Ma abbiamo ancora dei margini di miglioramento. Adesso dobbiamo pensare di partita in partita, consapevoli che con prestazioni del genere possiamo giocarcela anche con le più forti".