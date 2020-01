CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ VINA LAXALT / Il Milan lavora per le cessioni. Oltre a Suso e Piatek, Ricardo Rodriguez è il giocatore più vicino all'addio ai rossoneri. Dopo il no al Napoli dei rossoneri, si è riaperta e definita la trattativa con il PSV Eindhoven che ora lo attende per le visite mediche in programma domani.

Il Milan ancora non dà ancora l'ok definitivo: prima vuole essere sicuro di aver trovato il sostituto. Tra le possibilità c'è Vina del Nacional, ma - come riporta 'Sky Sport' - c'è l'idea che porta addirittura al ritorno di, attualmente in prestito al. Sull'uruguaiano ex Inter, però, c'è anche l'opzione