INTER FIORENTINA COMMISSO / Fiorentina ko a San Siro con l'Inter e fuori dalla Coppa Italia. A fine partita in zona mista è intervenuto il presidente viola Rocco Commisso: "Giocato alla pari con Inter, ci dispiace. Eravamo anche senza giocatori importanti come Castrovilli e Pezzella. Peccato per quell'occasione di Vlahovic: gli avevo detto che avrebbe segnato visto che ieri ha fatto il compleanno, ma invece ha sbagliato (ride, ndr). Iachini sta facendo bene in campionato, sono soddisfatto delle prestazioni della squadra. Kobe Bryant? Mi dispiace molto, per lui è la sua famiglia. È stato una leggenda dello sport.

Questione stadio? Ci dobbiamo svegliare in Italia, il calcio è un patrimonio che va valorizzato".

Sulle trattative di mercato: "Chiuse ancora no, stiamo lavorando. Pradè è rimasto in hotel per lavorare, siamo fiduciosi nel costruire una bella squadra per il presente e il futuro" .

