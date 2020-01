INTER CAGLIARI COPPA ITALIA CONTE / L'Inter di Antonio Conte ritrova la vittoria dopo lo stop in campionato contro il Cagliari, nel match di Coppa Italia con la Fiorentina. Un successo per 2 a 1 che qualifica i nerazzurri alle semifinali del torneo: "Per quello che abbiamo creato penso sia una vittoria meritata - ammette ai microfoni di 'Rai Sport' - Abbiamo voglia di continuare a giocare, andare avanti in tutte le competizioni. Momento poco brillante? Ci possono stare i pareggi, contro il Cagliari abbiamo avuto tante occasioni per vincere ma un calcio da fermo o un tiro deviato può cambiare le sorti di un risultato. Dobbiamo cercare di recuperare qualche calciatore, abbiamo forzato anche l'ingresso di Eriksen, allenatosi solo ieri. Ha tanta personalità, è un giocatore che ci alza il livello di esperienza e qualità. Voglio solo recuperare dei calciatori in mezzo al campo perché siamo in difficoltà. Eriksen attaccante? Diventa difficile ma è un calciatore che ha propensione all'ultimo passaggio, è un giocatore molto intelligente.

Senzaabbiamo provato qualcosa di mai fatto".

BARELLA - "Sta crescendo, ha bisogno di giocare per ritrovare il ritmo - prosegue Conte - Oggi ha fatto un'ottima partita, è un giocatore intelligente e un ragazzo con tanta forza. Deve continuare su questi livelli e mostrare quello fatto prima dell'infortunio".

TRIDENTE - "E' stata una scelta forzata, avendo solo due centrocampisti a disposizione. Vedremo come andrà in futuro ma bisognerà lavorarci molto di più. Solo ieri ho saputo delle cattive notizie di Borja Valero e Sensi".

