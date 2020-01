Coppa Italia, Inter-Fiorentina 2-1: super Barella regala la semifinale col Napoli. Esordio Eriksen

INTER FIORENTINA COPPA ITALIA SEMIFINALE / L'Inter non fallisce. Dopo la qualificazione conquistata ieri, con fatica, dal Milan, i nerazzurri non sbagliano in casa contro la Fiorentina e centrano la semifinale di Coppa Italia. Una partita più complicata del previsto, con la squadra di Iachini in forma e in fiducia e quella di Conte che invece viene da un periodo di magra.

Il tecnico salentino vara il tridente pesante condietro a, ma l'esperimento non porta granché.

I nerazzurri vanno in vantaggio nel primo tempo con un gol di Candreva, che sfrutta una situazione rocambolesca in area. Al 60', però, pareggia Caceres con un bel colpo di testa che sovrasta Lautaro Martinez. 'San Siro' vede i fantasmi, ma poi ci pensa Eriksen: il danese fa il suo esordio poche ore dopo il suo arrivo a Milano e, neanche a farlo apposta, dopo pochi secondi Barella firma una rete stupenda, di prima, fissando il risultato sul 2-1. Nel finale entra in campo Moses, altro nuovo acquisto di Marotta: buona la prima anche per Eriksen, che serve un assist a Lautaro (gol annullato per fuorigioco) e si muove bene. Ottima la prestazione della Fiorentina, che ha diverse chance clamorose, con Handanovic provvidenziale. L'Inter vince e passa in semifinale di Coppa Italia, dove trova il Napoli di gattuso.