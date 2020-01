Calciomercato Milan, Piatek in volo per Berlino

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK RODRIGUEZ / Giornata di addii a casa Milan. I rossoneri dopo aver salutato Suso - volato in Spagna per legarsi al Siviglia - lasciano partire anche Piatek e Ricardo Rodriguez. Tutto fatto per l'approdo all'Hertha Berlino dell'attaccante polacco: l'ex Genoa si è recato a Linate per volare nel capoluogo tedesco.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Domani svolgerà le visite mediche prima di legarsi al club di Bundesliga.

Il Milan incasserà una cifra vicina ai

LEGGI ANCHE >> Ultime CM.IT - Milan, addio Piatek | Accordo con l'Herta Berlino

Altri 6 milioni di euro entreranno nella casse rossonere dalla cessione di Ricardo Rodriguez: lo svizzero volerà in Olanda. Visite mediche e poi firma sul contratto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Rodriguez ai saluti: ultime di CM.IT

Calciomercato Milan, Rodriguez ai saluti: il sostituto arriva dall'Uruguay, trattativa calda