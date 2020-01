INTER FIORENTINA PAGELLE TABELLINO / L'Inter stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri piegano per 2-1 una buona Fiorentina grazie al gran destro di Barella, il migliore in campo. Caceres nella ripresa aveva pareggiato la rete di Candreva, prima della prodezza decisiva dell'ex Cagliari. Esordio per Eriksen: ovazione per il danese, che dà subito la scossa ai padroni di casa. Vlahovic spreca davanti ad Handanovic, mentre Chiesa si sveglia solo dopo l'intervallo. Al prossimo turno ci sarà il Napoli ad attendere la formazione di Conte.

INTER

Handanovic 7 - Decisivo nel murare Vlahovic nel momento decisivo del match.

Godin 6,5 - Prova sicura dell'uruguaiano, che riscatta le ultime esibizioni poco covincenti. Guida con intelligenza tutto il reparto.

Ranocchia 6,5 - Non soffre l'esuberanza di Chiesa e Vlahovic. Partita solida, sempre concentrato.

Bastoni 6 - Un'altra prestazione non brillantissima dopo il Cagliari. Limita i danni.

Candreva 6,5 - Tiene a bada Dalbert e riparte. E' una garanzia per Conte e lo dimostra con la rete che sblocca la contesa (73' Moses 6 - Esordio in nerazzurro, forze fresche nell'ultima parte di gara).

Barella 7,5 - Trottolino che non si ferma mai, ma non solo. Stasera anche play senza Brozovic, Sensi e Borja Valero. Geometrie preziose, il gol è una perla: destro radente, al volo, imparabile per Terraciano.

Vecino 6 - Riemerge nella ripresa, dopo un primo tempo in cui aveva fatto spazientire il pubblico del 'Meazza'. Sfortunato sul legno colpito di testa.

Young 6 - Diligente a sinistra, mette dentro dei cross interessanti. Gli manca però il guizzo per saltare l'uomo.

Sanchez 4,5 - Avulso fal gioco, in una posizione non sua. Non salta mai l'avversario, nessuna palla pulita alle due punte. Esperimento fallito (66' Eriksen 6 - Ovazione al suo ingresso in campo, dà subito la scossa: pochi secondi dopo il suo ingresso arriva il gol di Barella. Qualche ricamo di classe, in rodaggio in attesa di impossessarsi del centrocampo di Conte).

Lukaku 6 - Lavora per la squadra, spesso lontano dalla porta. Resta ancora a secco, ma la sua caparbietà è comunque utile per i compagni (88' Esposito s.v.).

Lautaro Martinez 5,5 -Serata stonata per il 'Toro'. Non punge come dovrebbe e si dimentica Caceres nell'1-1 della Fiorentina.

Allenatore: Conte 6,5 - Il tridente non funziona, Candreva accende la 'San Siro' nerazzurra in un primo tempo noioso. L'Inter cresce nella ripresa e ritrova certezze con il ritorno al 3-5-2.

Eriksen subito nella mischia: il sergente salentino non vuole perdere tempo in ottica campionato.

FIORENTINA

Terraciano 6 - Raramente viene impegnato, sulle reti nerazzurre non ha colpe particolari.

Ceccherini 5,5 - Parte bene, nel finale di tempo però si perde Lautaro viziando la rete interista. Macchinoso nella ripresa.

Milenkovic 6 - Se la cava con mestiere di fronte a due clienti scomodi come Lautaro e Lukaku.

Caceres 6,5 - Ruvido ed efficace, forse anche troppo. Duello rusticano tra sudamericani con Lautaro. Sulle palle ferme è una minaccia e lo conferma anche stasera: la sua incornata non basta però ai gigliati.

Lirola 6 - Centellina le proiezioni offensive: quando va al cross, disegna traiettorie interessanti (84' Ghezzal s.v.).

Pulgar 6,5 - Sbaglia qualche pallone all'inizio, poi ritrova la bussola e dà ordine in mezzo. Recapita sulla testa di Caceres la palla del pareggio.

Badelj 6,5 - Sostanza in mediana, complica il palleggio dei centrocampis avversari. Uno dei migliori tra i viola: Iachini forse lo toglie troppo presto (55' Cutrone 5,5 - Svaria molto, senza trovare però il guizzo nell'area nerazzurra).

Benassi 5,5 - Corsa e sacrificio non mancano, ma risulta passivo in alcune circostanze della gara.

Dalbert 6 - Galoppa sulla sinistra, non sempre lucidamente. Bravo nel fermare Lautaro lanciato a rete ad inizio ripresa.

Chiesa 6 - Non si accende nella prima frazione, decisamente meglio dopo l'intervallo nel tridente ridisegnato da Iachini. Serve un cioccolatino a Vlahovic, che il compagno di squadra spreca (79' Sottil s.v.).

Vlahovic 5 - E' il più vivace dopo lo start, ma è un fuoco di paglia. Getta al vento una ghiotta occasione per portare i suoi in vantaggio dopo l'1-1 di Caceres.

Allenato: Iachini 6 - Fiorentina compatta, che ingabbia l'Inter per gran parte del primo tempo. Rimedia allo svantaggio inserendo Cutrone e con il tridente sfiora anche il vantaggio. I viola ci provano fino alla fine, ma con scarsa lucidità.

Arbitro: Doveri 6 - Serata senza particolari difficoltà. Bravo nel placare gli animi in situazioni dove prevale il nervosismo.

TABELLINO

Inter-Fiorentina 2-1 - 44' Candreva; 60' Caceres (F); 67' Barella

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva (73' Moses), Barella, Vecino, Young; Sanchez (66' Eriksen); Lautaro Martinez, Lukaku (88' Esposito s.v.). Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Padelli, Berni, Borja Valero, Dimarco, Pirola, Agoume, D'Ambrosio, Biraghi, Skriniar

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Ceccherini, Milenkovic, Caceres; Lirola (84' Ghezzal), Benassi, Pulgar, Badelj (55' Cutrone), Dalbert; Chiesa (79' Sottil), Vlahovic. Allenatore: Giuseppe Iachini. A disposizione: Brancolini, Dragowski, Ranieri, Cristoforo, Eysseric, Montiel, Venuti, Zurkowski, Terzic

Arbitro: Doveri (sez. Roma)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Caceres (F), Dalbert (F), Sottil (F)

Espulsi:

Note: recupero 1' e 3'; spettatori 51.431