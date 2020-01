Calciomercato Milan, UFFICIALE Suso al Siviglia: dettagli e formula

CALCIOMERCATO MILAN SUSO UFFICIALE SIVIGLIA / Dopo un'intensa trattativa, Suso saluta il Milan: ora è anche ufficiale. Lo spagnolo aveva perso il posto da titolare in rossonero, oltre ad aver rotto con i tifosi.

Ora l'ex Liverpool, partito oggi per la Spagna , riparte dale a renderlo noto è stato il club rossonero con un comunicato sul proprio sito: "AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo per il giocatore(Suso) per il trasferimento alcon la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obblico al realizzarsi di determinate condizioni".