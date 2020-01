INTER FIORENTINA VOTI TABELLINO PRIMO TEMPO / Il guizzo di Antonio Candreva nel finale di tempo decide la prima frazione tra Inter e Fiorentina. Primo tempo poco spettacolare e con poche occasioni da gol, nella notte della 'Prima' a San Siro di Eriksen. Non fa male per il momento il tridente offensivo di Conte, con Alexis Sanchez non a suo agio sulla trequarti.

Benee Godin nei nerazzurri oltre all'autore del gol, tra i viola prova positiva finora dimentre delude

INTER

Handanovic 6

Godin 6,5

Ranocchia 6

Bastoni 6

Candreva 6,5

Barella 6,5

Vecino 5,5

Young 6

Sanchez 5

Lukaku 6

Lautaro Martinez 5,5

Allenatore: Conte 6

FIORENTINA

Terraciano 6

Ceccherini 5,5

Milenkovic 6

Caceres 6

Lirola 6

Pulgar 6

Badelj 6,5

Benassi 6

Dalbert 5,5

Chiesa 5,5

Vlahovic 6

Allenato: Iachini 6

Arbitro: Doveri 6

TABELLINO

Inter-Fiorentina 1-0 - 44' Candreva

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Vecino, Young; Sanchez; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Padelli, Berni, Moses, Borja Valero, Dimarco, Eriksen, Esposito, Pirola, Agoume, D'Ambrosio, Biraghi, Skriniar

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Giuseppe Iachini. A disposizione: Brancolini, Dragowski, Ranieri, Sottil, Cristoforo, Eysseric, Ghezzal, Montiel, Venuti, Zurkowski, Cutrone, Terzic

Arbitro: Doveri (sez. Roma)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Caceres (F)

Espulsi:

Note: recupero 1'