CALCIOMERCATO INTER MAROTTA FIORENTINA ERIKSEN/ Intervistato ai microfoni di 'RaiSport', Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato dell'arrivo di Christian Eriksen in nerazzurro: "E' un ottimo giocatore e siamo felici di averlo con noi, spero che sia l'inizio di una nuova generazione di campioni. La trattativa per il suo arrivo è stata un po' lunga, perché ci siamo confrontati con un grande manager come Daniel Levy, ma eravamo rassicurati dalla volontà del giocatore di aderire al progetto tecnico".

Marotta ha poi parlato delle prossime operazioni: "Penso che non opereremo ancora in sede di calciomercato. Eriksen era un'opportunità, ma non credo che possano essercene altre in grado di alzare la qualità della nostra rosa".