Brasile, UFFICIALE: Lucio annuncia il suo addio al calcio giocato

BRASILE UFFICIALE LUCIO ADDIO AL CALCIO/ Con un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Globoesporte', Lucio, ex difensore di Inter e Juventus, ha annunciato il suo addio al calcio giocato: "E' un giorno davvero speciale per me, oggi ha fine la mia carriera da calciatore professionista".

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Lucio ha poi aggiunto: "Voglio esprimere il mio grande orgoglio e voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato durante questa avventura". L'ultima maglia di Lucio è stata quella della Brasiliense, indossata nelle ultime due stagioni.