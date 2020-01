CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI / "Non sono emotivamente pronto per parlare": così Alessandro Florenzi ha risposto alle domande di 'Sky' sul suo addio alla Roma, dopo l'accordo trovato con il Valencia. L'ormai ex capitano giallorosso si trasferisce in prestito secco: "Chiedo un po' di rispetto - ha aggiunto il 28enne - solo quello. Parlare ai tifosi? Avrei da dire tante cose, parlerò quando sarà il momento".

Parole alle quali si affiancano quelle dell'agente di Florenzi, Alessandro Lucci: "Sta bene, è tranquillo. La cosa più importante è questa, poi dopo le parole non hanno grande significato. Bisogna pensare al presente e questa è stata la scelta migliore per tutti. Con il Valencia c'è un vecchio feeling.

Prestito secco, poi se ne parlerà a giugno con tranquillità. Addio o arrivederci? E' sempre un arrivederci nella vita".

Come raccontato da Calciomercato.it, la formula dell'operazione è cambiata a sorpresa nella giornata di oggi: niente più acquisto a titolo definitivo per una cifra di circa 13 milioni di euro ma prestito secco. Una scelta motivata dalla volontà di chiudere il prima possibile l'operazione e dalle difficoltà per il club spagnolo di soddisfare la richiesta economica della società capitolina. Florenzi al Valencia quindi a titolo temporaneo con ingaggio di 1 milione da qui a giugno pagato interamente dagli spagnoli.