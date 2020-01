CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ PSV / Per Ricardo Rodriguez questa potrebbe essere la volta buona per l'addio: dopo essere stato vicino al Fenerbahce e ad un passo dal Napoli, il terzino svizzero dovrebbe lasciare il Milan a breve per trasferirsi al Psv Eindhoven.

Come raccolto da Calciomercato.it, le due società sono vicine alla chiusura dell'operazione per l'ex: trasferimento in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva intorno ai sei milioni di euro. Proprio la formula ha fatto saltare la trattativa con il club azzurro: i partenopei non hanno accettato l'obbligo di riscatto, rimanendo fermi sul diritto, riaprendo l'affare con gli olandese che ora è nel rettilineo finale.

