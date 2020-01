INTER FIORENTINA ERIKSEN / Subito nella mischia o almeno nello spogliatoio: Antonio Conte non ha perso tempo con Christian Eriksen e dopo appena un giorno dall'ufficialità del suo acquisto lo ha convocato per la sfida di coppa Italia contro la Fiorentina.

Nello spogliatoio di San Siro ci sarà anche la maglia numero 24 del trequartista danese che partirà con ogni probabilità dalla panchina per poter poi fare il suo debutto in campo per qualche minuto se la partita lo consentirà.

L'idea di convocarlo subito è presente fin da ieri quando sono state completate tutte le pratiche burocratiche che hanno reso Eriksen a tutti gli effetti un calciatore a disposizione di Conte. E il tecnico salentino non ha voluto lasciare casa il nuovo gioiello dell'Inter: sarà in panchina con i suoi compagni, vivrà per la prima volta l'atmosfera di San Siro e magari farà anche il suo debutto in nerazzurro.