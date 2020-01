CALCIOMERCATO INTER MILAN MULLER / Muller via dal Bayern Monaco? Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club bavarese non è per nulla convinto di separarsi dall'attaccante che, sportivamente parlando, è ritenuto il 'simbolo' del club.

In caso di addio al Bayern di Muller, che con Flick è tornato ad avere un ruolo da protagonista, difficile pensare a un suo trasferimento in Italia come paventato stamane dalla 'Bild'. Il 30enne teutonico ha un ingaggio di circa 8 milioni di euro netti più bonus, una cifra molto alta per un giocatore sì di classe ed esperienza ma che sembra aver già dato il meglio di sé. Più percorribile, invece, la pista Premier League, dove piace soprattutto al Manchester United.

