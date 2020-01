Calciomercato Napoli, ancora un colpo: fissate le visite mediche

CALCIOMERCATO NAPOLI PETAGNA SPAL / Tutto fatto: il Napoli chiude un altro colpo di mercato. C'è l'intesa con la Spal per il trasferimento in azzurro a partire dalla prossima stagione di Andrea Petagna: il 23enne attaccante vestirà la maglia dei partenopei al termine di questa stagione che concluderà a Ferrara. Affare fatto con il calciatore che domani mattina alle 9.30 sosterrà le visite mediche e firmerà poi il contratto con la società di Aurelio De Laurentiis.

Accordo totale raggiunto quest'oggi dalle due società: alla Spal andrà una cifra intorno ai 20 milioni di euro, bonus compresi.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, le ultime di CM.IT su Petagna

Calciomercato Napoli, accordo per Petagna con la Spal

Petagna va ad aggiungersi agli acquisti già portati a termine di Demme, Lobotka, Politano (al Napoli già da questa stagione) e Rahmani (che come l'attaccante ex Milan arriverà per il prossimo anno). Un mercato che va a ridisegnare la formazione ora guidata da Gattuso anche in vista delle probabili partenze estive: dai big in scadenza come Callejon e Mertens a quelli corteggiati come Koulibaly, Allan e Fabian Ruiz, il Napoli che verrà potrebbe avere sembianze molto diverse da quello conosciuto negli ultimi anni e Giuntoli si sta portando avanti con il lavoro anticipando alcuni colpi. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello di Petagna: intesa raggiunta e firma in arrivo dopo le visite mediche.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

ESCLUSIVO - Napoli, asse con l'Inter: preso giovane per la Primavera azzurra

Juventus, proposto un nuovo scambio al Barcellona per Rakitic. Ultime CM.IT