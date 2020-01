CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA RAKITIC / La Juventus lavora per la cessione di Emre Can e, in questo momento, sembra essere il Borussia Dortmund il club in pole per acquisirne le prestazioni (nonostante un inserimento del Tottenham).

Negli ultimi giorni, però, i bianconeri hanno provato a intavolare una trattativa per il centrocampista anche con il: arenatasi l'ipotesi di scambio tra, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , i dirigenti della Vecchia Signora hanno proposto anche il cartellino del tedesco agli azulgrana.

I catalani hanno necessità di far cassa (per tale motivo hanno deciso di rinunciare a Carles Perez e Abel Ruiz) e di fronte a un’offerta importante lascerebbero partire volentieri l'ex Siviglia, che da parte sua ha già dato l'ok a vestirsi di bianconero. Anche in questo caso, però, è mancato l'accordo sulla valutazione economica dei due calciatori, come già accaduto con Bernardeschi: per ora, dalla Ciudad Condal reputano lo scambio non praticabile, ma non escludono sorprese.

