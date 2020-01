Calciomercato Inter, pista a sorpresa in Serie A per Giroud

CALCIOMERCATO INTER GIROUD LAZIO / Non solo Inter e Tottenham. Pista a sorpresa in Serie A per Olivier Giroud, attaccante in scadenza di contratto con il Chelsea a lungo vicino al club nerazzurro. Secondo quanto riportato da Dean Jones di 'Bleacher Report', infatti, anche la Lazio avrebbe mostrato un serio interesse per il francese.

In questo caso, il principale ostacolo per i biancocelesti è rappresentato però dall'elevato ingaggio del giocatore, oltre ovviamente alla concorrenza. Il club disarebbe comunque sul centravanti. Sono giorni decisivi per il futuro di Giroud.

