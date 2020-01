CALCIOMERCATO BARCELLONA BERARDI / Il Barcellona continua a cercare disperatamente un rinforzo per il suo attacco.

Saltata la trattativa per, i blaugrana hanno allacciato contatti per diverse alternative, non escludendo qualche pista relativmente low-cost.

LEGGI ANCHE ---> Barcellona, salta il colpo in attacco | Le ultime

Oltre a Dusan Tadic dell'Ajax, i catalani, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, hanno raccolto informazioni anche con il Sassuolo per Domenico Berardi. Il classe 1994 piace alla dirigenza azulgrana che con i neroverdi, giusto un anno fa, chiuse l'affare Kevin Prince Boateng. Per ora si tratta di sondaggi, ma dalla Spagna non escludono che, nelle prossime ore, il discorso possa essere approfondito.