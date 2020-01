CALCIOMERCATO MILAN RICARDO RODRIGUEZ NAPOLI / Mentre per Suso e Piatek la formalizzazione della cessione sembra questione imminente, un altro calciatore del Milan potrebbe rimanere - un po' a sorpresa - alla corte di Stefano Pioli. Si tratta di Ricardo Rodriguez, finito in panchina dopo l'esplosione di Theo Hernandez.

Il terzino svizzero in questa sessione di mercato è stato molto vicino al trasferimento al, prima che i problemi finanziari del club turco, frenasse l'operazione: negli ultimi giorni è tornata prepotentemente di moda l'ipotesi Napoli con gli azzurri alla ricerca di un esterno sinistro per alternarsi con, considerato chenon è ancora al meglio fisicamente e soprattutto non sembra essere nei progetti di

I partenopei vorrebbero chiudere per l'ex Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto, ma sembra non esserci l'accordo su questo punto. Operazione al momento bloccata anche se le parti continuano a trattare. Per Rodriguez occhio anche ad un ritorno di fiamma: secondo 'Sky', infatti, potrebbe riaccendere l'ipotesi PSV.