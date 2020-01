CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA BARTOMEU / L'ultimo è stato un fine settimana completamente da dimenticare per Lautaro Martinez che ha rimediato espulsione e squalifica pesante in vista delle prossime gare di campionato. Un weekend che non cancella quanto di buono fatto vedere dall'attaccante argentino sempre nel mirino del Barcellona in vista della prossima stagione. Proprio a tal proposito ha parlato Josep Maria Bartomeu, presidente dei catalani ai microfoni del 'Mundo Deportivo' rispondendo alle domande su Neymar e lo stesso Lautaro: "Neymar è la domanda ricorrente che ci pongono dall'anno scorso, ma fino a quando non avremo incontri e non programmeremo la stagione successiva, questo argomento non verrà discusso. Ora siamo molto consapevoli di cosa possiamo fare questo gennaio, della prossima stagione non abbiamo parlato e se magari lo si è fatto non posso dirlo.

Siamo aperti a tutto".

Calciomercato Inter, Bartomeu su Lautaro: discorsi prematuri

Bartomeu ha quindi continuato sull'attaccante dell'Inter: "Neymar compatibile con Lautaro? Preferisco non parlare di giocatori di altre squadre: uno gioca in Francia, l'altra in Italia. Sono grandi stelle del calcio, giovani, con percorsi fantastici; ma per noi è prematuro parlare della prossima stagione".

