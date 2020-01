CALCIOMERCATO MILAN SUSO SIVIGLIA LOPETEGUI / Ormai ci siamo. Dopo un lunghissimo inverno da separato in casa, Suso si accinge a diventare un nuovo calciatore del Siviglia lasciando il Milan. In partenza questa mattina per la Spagna, il numero otto rossonero è stato anche oggetto della conferenza stampa del tecnico degli andalusi, Julen Lopetegui che alla vigilia della sfida di Copa contro il Mirandés ha affermato: "So che c'è questa opzione. E' un giocatore di nostro gradimento e, se verrà, sarà senza dubbio per aiutarci.

Lo conosciamo bene. Evidentemente, se il club ha già avviato le trattative e sono in stato avanzato, è perché si tratta di un giocatore di gradimento del corpo tecnico e della direzione sportiva. Però domani abbiamo una finale e ciò che conta è chi abbiamo a disposizione adesso".

