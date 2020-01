CALCIOMERCATO SERIE A ATTACCANTI PIATEK SUSO LLORENTE CAPRARI PETAGNA / Ultimi tre giorni di calciomercato per quanto concerne la sessione di gennaio. Squadre alle prese con gli ultimi movimenti per cercare di rinforzarsi e lanciarsi nella seconda parte della stagione al meglio delle proprie possibilità. Tra le trattative principali che ancora possono concretizzarsi, da qui a venerdì sera, numerose e di particolare interesse quelle che riguardano gli attaccanti. In Serie A, non poche le squadre a caccia di un rinforzo in prima linea e vari i giocatori, tra centravanti e attaccanti esterni, che potrebbero cambiare casacca prima del 'gong'. Argomento caldo e con indicazioni interessanti in ottica fantacalcio, e non solo. Facciamo il punto sui principali attaccanti sul mercato, da Piatek e Llorente a Petagna e Caprari: tutte le ultime notizie.

Calciomercato Milan, Piatek e Suso ai saluti: le ultime

Soltanto un anno fa, Piatek era il vero e proprio botto di mercato di gennaio per il Milan. Il bomber polacco, che aveva impressionato nella prima parte di stagione al Genoa, arrivava con tante aspettative in rossonero. Aspettative anche mantenute, nei primi sei mesi della sua avventura al Diavolo. Oggi, invece, la sua bocciatura è stata conclamata. Appena 5 reti complessive in questa stagione per lui, che pare destinato a partire. Numerose le piste all'estero, Piatek è nel mirino della Bundesliga e della Premier League. Quella contro il Torino in Coppa Italia di ieri sera potrebbe essere stata l'ultima gara in rossonero. Suso invece è già in partenza, destinazione Siviglia. Si concretizzerà a breve l'addio dello spagnolo, che nelle ultime settimane era finito ai margini della squadra di Pioli.

Calciomercato Inter e Napoli: Llorente, Petagna e non solo

La questione attaccanti rimane viva anche nell'ottica di Inter e Napoli. Concretizzatosi l'affare Politano, nerazzurri e partenopei rimangono legati, nelle ultime ore di mercato, a doppio filo.

Il club milanese avrebbe voluto inserirenella trattativa per l'ex, ma non è stato possibile trovare un'intesa. Contatti costanti, ad ogni modo, traè alla ricerca di un vicee lo spagnolo rappresenterebbe la giusta alternativa low cost a Giroud, che però è decisamente più lontano dall'Inter . Llorente che è finito tuttavia anche nel mirino del, visto l'infortunio di Inglese, e della. Sviluppi da seguire nelle prossime ore, legati anche alle ulteriori evoluzioni, per il club di, nel reparto offensivo. Il Napoli accelera infatti con decisione per Petagna , oggi potrebbe essere la giornata decisiva per la chiusura dell'accordo con la, anche se molto probabilmente si tratterebbe di un accordo per la prossima stagione. Di nuovo, ritornano i contatti tra Napoli e Inter, con gli azzurri che potrebbero andare a caccia, nell'immediato, di, trovando l'intesa con i nerazzurri per liberarlo subito dal

A proposito dei granata, in bilico la posizione di Simone Zaza, per il quale potrebbe esserci una cessione all'estero: numerose le squadre in Liga che pensano a lui. Saluta Torino anche Iago Falque, verso il ritorno al Genoa. Movimenti in attacco anche per l'altra squadra del capoluogo ligure, la Sampdoria. Possibile scambio Caprari-Defrel, con il ritorno in blucerchiato del francese e il percorso inverso, direzione Sassuolo, compiuto dall'attuale giocatore doriano. Il match di domenica tra le due squadre, a Marassi, può essere stato l'occasione per definire i termini dell'accordo.

