CALCIOMERCATO UDINESE LECCE BARAK / Colpo in ottica salvezza per il Lecce che punta tutto sul giovane Antonin Barak dell'Udinese per provare a rinforzare il proprio centrocampo in vista della seconda metà di stagione. A comunicare la cessione del ceco in giallorosso ci ha pensato lo stesso club friulano con una nota sul proprio sito web: "Udinese Calcio comunica la cessione in prestito fino al termine della stagione sportiva di Antonin Barak al Lecce. Il centrocampista ceco, classe 1994, si trasferisce in Salento dopo due stagioni e mezzo vissute in bianconero. Arrivato in Friuli dallo Slavia Praga nell'estate del 2017, Barak ha totalizzato 54 presenze tra campionato e Coppa Italia, segnando 8 reti.

Con la nazionale maggiore della Repubblica Ceca è sceso in campo in 12 occasioni realizzando 5 gol". Tutte le news di calciomercato e non solo:

