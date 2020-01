CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS RAKITIC / Sono da settimane sulle montagne russe: Arturo Vidal e Ivan Rakitic, prima uno poi l'altro. Se il croato convince, il cileno va tra i cedibili e viceversa.

Fin qui, però, nessuno dei due ha lasciato, anche se in Spagna non escludono un colpo di scena dell'ultimissima ora che sta facendo sognare anche le big italiane,su tutte. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Stando a quanto riferisce 'Cadena SER' e riprende il quotidiano 'As' nella sua edizione online infatti, il Barça dopo aver rilanciato Arturo Vidal sarebbe aperto alla cessione di Rakitic anche agli sgoccioli del mercato di gennaio. Non mantenuta la promessa di prolungargli il contratto in scadenza nel 2021, la dirigenza blaugrana starebbe lavorando in queste ore alla partenza del croato, ma non a prezzo di saldo: si cerca un acquirente disposto a mettere sul piatto una cifra in linea col valore del centrocampista e per i media spagnoli Juventus e Inter sono due opzioni da tenere seriamente in considerazione. Si attendono sviluppi.

